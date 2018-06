Aix-en-Provence, France

C'est une affaire vieille de plus de quatre ans. L'affaire de la fusillade à la Kalachnikov de 2013 dans le quartier de l'Opéra à Marseille est devant la justice aujourd'hui. Trois hommes comparaissent aux assises d'Aix-en-Provence au Palais Verdun ce lundi après-midi à 14 heures. Le 1er septembre 2013, une fusillade éclate dans le quartier de l'Opéra à l'origine une dispute en boite de nuit.

Une altercation en boîte de nuit

Tout est parti d'une altercation entre deux groupes dans la discothèque Ma Demoiselle, à deux pas du Vieux Port à Marseille. L'un des groupes part chercher des armes. Ils reviennent en voiture, cagoulés età 6h50 du matin, ils arrosent la place de l'Opéra de tirs de kalachnikov et de 9 mm. Ils tirent dans le tas alors que plusieurs personnes sont présentes devant la boite de nuit. Trois hommes âgés de 21 à 29 ans sont touchés. Des blessures légères pour les deux premiers, les balles éraflent la tête et le thorax. Un troisième homme, touché au mollet, à la cuisse et au bras, perd beaucoup de sang mais son pronostic vital ne sera pas engagé. Au total, sur la scène de crime, 34 douilles, dont 22 de Kalachnikov, sont relevées par les techniciens de la police scientifique et technique. Une fusillade qui aurait pu être bien pire en plein centre ville de Marseille.

Trois hommes comparaissent aux Assises

Quatre ans après la fusillade, il va falloir déterminer aux Assises, le rôle de chacun. Maître Alain Lhote, avocat au barreau de Marseille défend Kazi Oussin. Son client conteste sa présence dans le véhicule et sa participation à la fusillade : "Le seul élément matériel sur lequel on puisse discuter c'est le fait que sa trace ADN a été retrouvée sur les plaques d'immatriculation du véhicule utilisé. Il revendique sa qualité de voleur de voiture. Il a une chance d'être entendu." Une position qu'il a affirmé dès le début de la procédure.