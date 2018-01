C'est une vaste affaire de corruption présumée qui avait éclaboussé la Côte d’Azur mêlant des personnalités politiques, des entrepreneurs, des promoteurs... Les principaux prévenus du volet concernant la construction de cette tour, le maire de Beausoleil Gérard Spinelli, les promoteurs monégasques Claudio et Paolo Marzocco, et un homme d'affaires italo-monégasque, Lino Alberti avaient été relaxés le 25 janvier 2017 en première instance.

Le Parquet de Marseille a fait appel du jugement et donc tous seront rejugés pour une vaste affaire de fraude, blanchiment, et un présumé "pacte de corruption" mis en oeuvre fin 2009 afin de construire ce luxueux gratte-ciel à Monaco, la Tour Odéon, l'un des plus gros projets immobiliers de la principauté : 170 mètres de haut, avec à son sommet l'appartement le plus cher au monde.

Un combat judiciaire de près de neuf ans pour le maire de Beausoleil

Parmi les prévenus, Gérard Spinelli, le maire de Beausoleil avait été innocenté en première instance et s'était dit "soulagé". Il avait pourtant joué son fauteuil de maire, le procureur avait requis contre l'élu deux ans de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. Suite à l'appel du parquet de Marseille, le combat judiciaire reprend pour l'élu qui ne souhaite pas s'exprimer avant ce procès en appel mais continue d'affirmer son innocence par la voix de ses avocats. "Il n'a jamais fait partie d'un pacte de corruption, n'a jamais reçu d'argent pour encourager la construction de cette tour, qui jouxte sa commune", déclaremaître Jean-Marc Szepetowski, l'un de ses avocats qui décrit un homme "très marqué par toutes ces années de procédures." Un combat qui lui a valu de passer par la case prison pendant trois mois en 2010.

L' avocat de Lino Alberti le dit "exténué"

Maître Franck de Vita défend l'homme d'affaires Lino Alberti. Cet ex-entrepreneur italo-monégasque avait lui aussi été relaxé en première instance des faits de corruption. Il est soupçonné d'avoir joué l'intermédiaire entre les promoteurs monégasques et le maire de Beausoleil pour que l'élu ne s'oppose pas à la construction de la tour, en lui versant 65 000 euros en liquide. Son avocat le dit "exténué et terriblement affecté par un parcours judiciaire interminable de neuf ans. Mais mon client aborde ce nouveau procès sereinement, au vu du premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, impeccablement motivé". Le procès pourrait durer jusqu'à mercredi.