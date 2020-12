L'affaire des détournements de fonds au centre funéraire de Sète devant la justice

Le tribunal correctionnel de Montpellier (Hérault) se penche ce lundi après-midi sur l'affaire des détournements de fonds au centre funéraire municipal de Sète (Hérault) . Le directeur du centre est soupçonné d'avoir détourné près de 250 000 euros. Il a été suspendu en 2017 lorsque le trésorier de la ville a repéré des dysfonctionnements.

L'argent des obsèques servait a du sponsoring sportif

Pendant 4 ans, entre 2013 et 2017, une centaine de factures de frais d'obsèques ont été détournées. Les clients réglaient la note ( pompes funèbres et crématorium), les chèques étaient débités, mais les factures apparaissaient comme impayées. L'argent, c'est Marc Lavit qui le dépensait. Le directeur avait les chéquiers du centre. Avec, il payait des repas au restaurant, des sorties, versait des primes au personnel et des subventions aux clubs sportifs de la ville, jusqu'à près de 40 000 euros au Football Club de Sète. Au total, plus de 250 000 euros de détournement. Le directeur sans scrupules reconnaît avoir aussi perçu près de 50 000 euros en liquide.

Personne n'a rien vu ?

Le directeur cachait bien ses magouilles. Longtemps, la municipalité n'a rien vu, pas plus que le Trésor Public ou la chambre régionale des comptes. Lorsque la ville a commencé à avoir des doutes, elle a adressé embarrassée des courriers aux victimes leur demandant de justifier qu'elles avaient bien payées les obsèques de leurs proches ravivant les douleurs passées.