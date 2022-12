L'affaire des fausses factures de l'USO foot de nouveau renvoyée : la justice a égaré un dossier !

La cour d'appel d'Orléans a de nouveau renvoyé le procès de Philippe Boutron. L'actuel président de l'USO foot devait comparaitre dans l'affaire des fausses factures du club orléanais. L'audience de ce 7 novembre n'a pu se tenir car il manque un dossier qui à ce jour reste introuvable. En première instance, les principaux protagonistes de cette affaire avaient été condamnés.

Egaré, disparu, introuvable, le tome un du volumineux dossier de cette affaire des fausses factures de l’USO Football s’est littéralement volatilisé. Impossible depuis des mois de remettre la main dessus. Ce dossier contient les éléments de l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire mais aussi des scellés et notamment les documents comptables du club. A défaut de le retrouver, la justice a tenté de le reconstituer. Elle a demandé aux policiers de le restituer mais ce n’est qu’une copie, il ne peut être certifié conforme, il n’est donc pas valable.

Vers l'abandon des poursuites ?

Reste à poursuivre les recherches. La chose n’est pas facile, il n’est pas dans un ordinateur, à l’époque la numérisation n’existe pas au palais de justice. En fixant un nouveau procès en mars prochain, les magistrats se sont donnés encore un peu de temps pour le dénicher, le déterrer, là quelque part dans un bureau du tribunal. Si d’ici là, il n’est pas réapparu, la procédure et les poursuites pourraient être abandonnés. L'affaire a démarré en mai 2018 avec des gardes à vue . Un premier jugement a été rendu en décembre 2018. Depuis le procès en appel a été renvoyé à plusieurs reprises notamment suite au décès de Claude Fousse mais aussi après l'explosion dont a été victime sur le Daka r, Philippe Boutron.

Condamnés en première instance

Pour ces fausses factures dépassant les centaines de milliers d’euros, Claude Fousse et Philippe Boutron avaient été en première instance reconnus coupables et condamnés. L’ancien président, Claude Fousse avait écopé de 3 ans dont 18 mois de prison ferme et 200.000 euros d'amende. Toujours à la tête du club, Philippe Boutron avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende. Un nouveau procès a été fixé au 14 mars 2023. Philippe Boutron, Jérôme Fousse le fils de Claude Fousse mais aussi Dany Lecoq, ancien directeur financier de Fousse Construction seront alors jugés ou pas...