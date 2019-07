Affaire Didier Andrieux : le parquet de Toulon veut en savoir plus

Toulon, France

Les suites de l'affaire Didier Andrieux, du nom de ce policier varois dont le visage s'est affiché sur tous les réseaux sociaux après avoir frappé un manifestant le 5 janvier à proximité du commissariat de Toulon, en marge de la mobilisation des gilets jaunes. L'enquête interne de l'IGPN que le procureur de Toulon avait saisie après les faits, est terminée. Le rapport a été rendu fin juin au parquet de Toulon qui a décidé de transmettre un réquisitoire supplétif au juge en charge du dossier afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

L'IGPN s'est attachée à recueillir tous les enregistrements disponibles de la scène en auditionnant tous les témoins possibles pour répondre à une question : le manifestant frappé par le commandant Didier Andrieux, comme ce dernier le soutient, est-il en possession d'un tesson de bouteille ? Tesson qui justifie, selon le fonctionnaire de police, l'usage de la force en réponse à une agression.

Or dans ses conclusions, indique une source proche du dossier, la police des polices précise qu'elle n'est pas en mesure de répondre avec certitude à cette interrogation. On reste donc sur une incertitude que souhaite lever le parquet de Toulon. C'est pourquoi le procureur Bernard Marchal a transmis ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif au juge en charge du dossier. Cela donne la possibilité à ce magistrat d'organiser par exemple des confrontations entre Didier Andrieux et d'autres policiers, témoins de la scène, mais aussi avec le manifestant, afin d'éclaircir cette affaire. Et de décider ou non d'une mise en examen.