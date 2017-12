Servian, France

05 octobre 2017

Home jacking chez Daniel et Françoise Malgouyres au Jardin St Adrien de Servian., élu plus beau jardin de France en 2013.

Aux alentours de 20 heures, deux hommes cagoulés et vêtus de noir font irruption. L'un au moins est armé. Ils frappent les époux Malgouyres pour leur faire dire où se trouve le coffre-fort.

Daniel Malgouyres fait croire qu'il va chercher de l'argent à l'étage, se saisit d'un fusil et abat l'un des deux cambrioleurs : David Viers, 43 ans, qui habitait à Perpignan. Le complice prend la fuite: Richard Bruno, la cinquantaine, de Perpignan lui aussi.

07 octobre

Daniel Malgouyres est mis en examen pour meurtre. Il plaide la légitime défense et est laissé libre sous contrôle judiciaire. La seule condition que lui impose ce contrôle: ne pas posséder d'arme.

17 octobre

Arrestation à Perpignan de Richard Bruno. Après avoir nié, il indique que David Viers lui avait expliqué que "le propriétaire était en combine avec lui". Il aurait tout manigancé pour récupérer l'argent de son épouse.

Richard Bruno livre des détails sur la vie intime du couple. Daniel Malgouyres est placé en garde à vue. Lors d'une perquisition chez lui, les gendarmes mettent la main sur un fusil et des munitions: c'est une violation de son contrôle judiciaire.

20 octobre

Deuxième mise en examen pour Daniel Malgouyre "pour complicité de tentative de vol avec arme". Il est écroué.

28 novembre

Quatre personnes sont arrêtées. Jean Pierre Bruno, 77 ans (père de Richard, le cambrioleur survivant), Richard Llop, 52 ans, et leurs compagnes. Elles sont relâchées quelques heures plus tard, eux non.

29 novembre

Les deux hommes sont écroués. Jean Pierre Bruno est un ancien cavalier de renom, vit près d'Aimargues (Gard). Richard Llop possède un centre équestre à Aubais (Gard). Il donnait des cours d'équitation à Françoise Malgouyres et à son fils Olivier. Il montait aussi des spectacles équestres au Jardin Saint Adrien.

21 novembre

Première demande de remise en liberté de Daniel Malgouyres. Rejetée.

12 décembre

Deuxième demande remise en liberté pour Daniel Malgouyres.