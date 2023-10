L'affaire du petit Tony : le voisin condamné mais dispensé de peine

L'épilogue d'un long combat judiciaire pour le voisin du petit Tony, cet enfant battu à mort en 2016 à Reims. Un voisin qui, juste après les faits, avait confirmé avoir entendu régulièrement du bruit dans l'appartement du dessus. Des coups et des pleurs. Relaxé lors des deux premiers procès, il est finalement reconnu coupable de non dénonciation de mauvais traitements. mais il est dispensé de peine comme l'avait demandé l'avocat général lors de l'audience du 28 septembre dernier. Selon la défense, l'homme se dit "abasourdi" et n'a pas encore décidé d'un pourvoi en cassation.

ⓘ Publicité