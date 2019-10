Affaire Dupont de Ligonnès : un traumatisme aussi dans l'Yonne, berceau de la famille d'Agnès, son épouse

Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé en Ecosse vendredi. Il était recherché depuis 2011. Il est suspecté du meurtre de sa femme, Agnès et de ses quatre enfants à Nantes. Tous les cinq ont été inhumés à Noyers-Sur-Serein (Yonne), le berceau de la famille d’Agnès.

Noyers-sur-Serein, France

Il était l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé en Ecosse vendredi soir. Il a été retrouvé à l'aéroport de Glasgow, alors qu'il était en provenance de Roissy-Charles de Gaulle. Il est soupçonné d’avoir tué sa femme, Agnès et leurs quatre enfants, à Nantes début avril 2011, avant de se volatiliser. Il a été confondu par ses empreintes digitales.

Un village en émoi

Cette affaire terrible avait glacé d’effroi Noyers-Sur-Serein (Yonne), le berceau de la famille d’Agnès. Deux de ses frères y vivent d'ailleurs toujours. Et c'est dans le caveau familial du cimetière de Noyers que les cendres de la mère de famille de 48 ans, et de ses enfants, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, avaient été déposées le 30 avril 2011.

La maison familiale d’Agnès Dupont de Ligonnes à Noyers Sur Serein (Yonne) , le village où elle a été inhumée en 2011 avec ses quatre enfants © Maxppp - Emmanuel Gougeon

300 personnes avaient assisté à cette messe simple, dans une Eglise Notre-Dame protégée des regards indiscrets par un vaste dispositif de sécurité. Seul l'un des frères, Etienne, avait accepté de dire quelques mots aux journalistes, pour témoigner de la douleur et de l'incompréhension de la famille. "Nous avons tous perdus notre mode de raisonnement" avait-il expliqué "nous ne comprenons rien (...) je connaissais très bien Xavier, personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit".

Xavier Dupont de Ligonnès, que les habitants de Noyers décrivaient alors comme discret. Son épouse, Agnès, était beaucoup plus présente dans le village, avec ses enfants, notamment pendant les vacances.