L'affaire Elisa Pilarski, la jeune béarnaise aurait été tuée par le chien Curtis, le chien de son compagnon

Les premiers résultats d'expertise sont tombés après la mort d'Elisa Pilarski. En novembre dernier, La jeune femme de 29 ans, originaire de Rébénacq et enceinte de 6 mois, avait été retrouvée morte, victime de nombreuses morsures de chien en forêt de Retz dans l'Aisne où elle vivait.

Elle promenait Curtis le chien de son compagnon. Deux vétérinaires viennent de rendre leur rapport d'expertise dévoilé par le courrier Picard. La jeune femme a été tuée par le chien Curtis.

les experts sont formels : Curtis est l'unique auteur des morsures ayant causé le décès d'Elisa Pilarski. Les vétérinaires ont étudié les traces sur le corps de la victime, et les ont comparées avec la mâchoire de Curtis, qui est toujours gardé en fourrière. Ça correspond. En revanche, les morsures ne vont pas avec les mâchoires de tous les chiens de chasse qui participaient au même moment, à côté des lieux du drame, à une chasse à courre. De son côté, l'avocat du compagnon de la victime demande déjà une contre expertise. Une source proche du dossier confie que dans leur rapport, les vétérinaires établissent avec certitude que Curtis n'est pas un croisement entre un patterdale terrier et un whippet, ce que disait son maître, le compagnon de la victime. L'animal est bien un pittbull, une race interdite en France. Curtis a été importé illégalement disent les experts. Enfin, selon la même source, l'analyse comportementale du chien montre que l'animal est "dangereux" et surtout qu'il a été très mal dressé avec dit le rapport, un dressage contre-nature qui relève de la maltraitance...

On attend toujours les résultats des expertises ADN réalisées sur tous les chiens de la meute de chasse et sur Curtis.