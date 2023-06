"L'affaire Élodie Kulik et l'ADN de parentèle" : quand un podcast revient sur le crime

Quand une enquête judiciaire dans la Somme révolutionne les techniques d'investigation ! L'affaire Kulik, du nom de cette jeune femme, violée et tuée à Tertry, près de Péronne en 2002. L'un de ses agresseurs, Willy Bardon, a finalement été condamné en appel, en 2021, l'autre, Grégory Wiart, est mort avant d'être identifié. L'enquête a patiné pendant une dizaine d'années. C'est finalement une technique nouvelle, venue des Etats Unis, qui a permis d'identifier Grégory Wiart : l'ADN de parentèle.

Un podcast de 30 minutes vient d'être mis en ligne par nos confrères de franceinfo. "C'est la première fois que c'est utilisé en France", raconte Gaële Joly, journaliste police-justice, qui a pu rencontrer le Colonel Pham-Hoai, à l'origine de l'expérimentation.

L'idée d'un colonel de gendarmerie

"Le colonel Emmanuel Pham-Hoai entre dans le dossier dix ans après le meurtre de la jeune femme. On a un ADN, on a cherché partout mais on n'a pas trouvé, cela ne matche avec personne. Pourtant, il y a plus de 5000 habitants du nord de la France qui ont été testés", poursuit Gaële Joly.

Le spécialiste de l'ADN arrive alors dans le dossier. "Il fait une synthèse dans son bureau et se dit "mais pourquoi on n'irait pas chercher un ADN à 50% ?" C'est-à-dire chercher chez les parents ou les enfants si eux ont été arrêtés et que leurs empreintes ont été prises dans le fichier", ce qui permettrait d'identifier un parent du suspect.

Une série de podcasts sur les grandes avancées techniques et scientifiques

Une technique qui a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis, où un violeur a été arrêté à Chicago, mais qui n'a jamais été testée en France. Il faut encore attendre un an pour que l'autorisation soit donnée et que finalement le père de Gregory Wiart soit identifié. "Le colonel Pham-Hoai dit au début du podcast, "c'est l'histoire de ma vie professionnelle et aussi l'histoire de ma vie personnelle. A titre égoïste, Il y a eu beaucoup de souffrance dans ce dossier, mais moi j'ai réussi à aider quelqu'un par cette idée là et pour cela j'ai une satisfaction"", rapporte Gaëlle Joly.

Cet épisode, "L'affaire Élodie Kulik et l'ADN de parentèle", fait partie d'un podcast consacré aux affaires longtemps non élucidées : "Cold cases : la science face au crime". Huit épisodes pour raconter les avancées techniques et scientifiques devenues qui ont permis de résoudre de nombreux crimes.