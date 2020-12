L'affaire Frédéric Guittard rejugée par la cour d'appel d'Angers

Qui a tué Frédéric Guittard, l'ancien directeur commercial de la charcuterie Prunier retrouvé mort chez lui le 29 juin 2015 ? Après la cour d'assises de la Sarthe, en février 2019, c'est désormais la cour d'appel d'Angers qui va se pencher pendant deux semaines sur cette question. Laquelle reste ouverte, aujourd'hui encore, faute d'aveux clairs de la part des protagonistes toujours en vie. Et au vu des multiples zones d'ombres qui demeurent.

Découvert par sa fille, dans son appartement de la rue Albert-Maignan, au Mans, l'homme de 51 ans gisait plus ou moins vêtu sur un radiateur descellé du mur posé au sol, avec trois balles dans le corps, dont l'une en pleine tête. Une scène de crime chaotique, dans un appartement "complètement retourné". En janvier suivant, les enquêteurs interpellaient trois personnes : son épouse, Touria Rafjaoui, avec laquelle il était en instance de divorce, suspectée d'avoir commandité le meurtre. Et un couple, une amie de ladite épouse et son compagnon, arrêtés en Corse et soupçonnés d'avoir commis le crime.

Retrouvée morte chez elle moins de 10 jours avant le premier procès, l'amie, Magalie Pinardaud, n'a jamais pu livrer sa version à la cour. Son compagnon, Jean-François Ornano, qui l'a désignée lors de l'audience comme la meurtrière, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Touria Rafjaoui, elle, a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Une décision dont elle a fait appel, ce qui avait incité le parquet à faire appel à son tour, pour les deux accusés pour lesquels l'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion criminelle.