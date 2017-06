L'enquête sur la mort de ce jeune homme originaire de l'île de la Réunion, le 3 novembre 2013 à la Ferté Saint Aubin dans le Loiret n'a toujours pas trouvé d'issue. Une décharge de taser tiré par un gendarme a-t-elle causé sa mort ? Toujours aucune réponse.

L’affaire Loïc Louise est-elle enterrée ? Près de quatre ans après le décès de ce jeune homme de 21 ans à la Ferté Saint Aubin, l’enquête n’est en tout cas toujours pas bouclée. Le 3 novembre 2013, ce jeune réunionnais, qui fait ses études à Orléans, est mort après avoir reçu une décharge de Taser. Dans une résidence de la Ferté Saint Aubin, la soirée est très arrosée, elle dégénère et les gendarmes sont appelés pour une bagarre entre la victime et ses cousins.Pour neutraliser le jeune homme qui a beaucoup bu (2 grammes 21 d'alcool dans le sang) et fumé du cannabis, un gendarme utilise son Taser. Loïc Louise s’écroule, mortellement blessé.

3 ans après, une information judiciaire est toujours ouverte...

Sept mois après le décès de Loïc Louise, en mai 2014 la Procureure de la République d’Orléans informe les parents et l’avocat de la jeune victime que l’enquête est terminée. A ce stade ni les auditions des gendarmes, ni celles des témoins n'ont permis d'établir un lien incontestable entre le tir de Taser et le décès par étouffement suite à un arrêt cardiaque du jeune homme. En août de la même année, rebondissement : après avoir reçu la famille et son défenseur venus de la Réunion, la procureure ouvre une information judiciaire pour homicide involontaire. L’affaire est confiée à un juge d’instruction. Depuis plus rien ou presque.

Où est le dossier?

En janvier 2016 de nouvelles expertises sont ordonnées, l’avocat de la famille Louise demande un complément d’informations mais plus d’un an plus tard, il n'a toujours aucune nouvelle. La juge d’instruction qui à l'époque a le dossier sur son bureau n’occupe plus aujourd'hui ce poste. Malgré le silence de la Justice, Me Fabrice Saubert l'avocat de la famille refuse de voir ce dossier être enterré. Les parents de Loic Louise disent toujours "croire toujours en la Justice de leur pays". Me Saubert accompagné de la famille de Loïc Louise n’exclut pas de venir cet été en Métropole demander des explications.