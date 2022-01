"L'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci" : un livre sur Jean-Baptiste Rambla, le tueur toulousain

Le procès en appel de Jean-Baptiste Rambla aurait dû débuter la semaine prochaine devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne à Montauban. Mais l'homme, condamné pour deux meurtres, a finalement renoncé à un nouveau procès. Dans un livre qui paraît ce jeudi 6 janvier, "L'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci" (Presses de la Cité), la journaliste Agnès Grossmann retrace le parcours particulier de l'accusé. Enfant, Jean-Baptiste Rambla avait vécu dans sa propre famille l'affaire du "pull-over rouge" à Marseille.

Jean-Baptiste Rambla est parfois présenté comme une victime collatérale d'une affaire qui remonte en 1974 est liée à Christian Ranucci. Est ce que vous pouvez nous nous rappeler les faits ?

Le 3 juin 1974, la petite Marie Dolorès Rambla, qui a huit ans, et enlevée devant l'immeuble de ses parents par un homme, à Marseille. C'est Christian Ranucci, qui sera condamné à mort pour cela et qui sera à l'origine d'un vaste débat sur la peine de mort. Et quand elle est enlevée, elle est avec son petit frère qui s'appelle Jean-Baptiste Rambla, qui lui a six ans, et Jean-Baptiste est le seul témoin visuel. Et donc, voilà, c'est lui qui, aujourd'hui, est devenu deux fois tueur.

Il y a eu à l'époque une polémique parce que Ranucci a été l'un des derniers guillotinés en France. Polémique attisée par la publication d'un livre...

Absolument. Christian Ranucci est condamné à mort. Il est coupable de façon évidente pour tout le monde. Il est exécuté en 1976. Et très vite, en 1978, sortir le fameux livre de Gilles Perrault "Le pull-over rouge", qui va créer le doute. Et ce doute va entraîner un vaste débat sur la peine de mort. Et ça va faire une énorme polémique.

Et malheureusement, il y a derrière cela la famille Rambla, qui va prendre ce doute de plein fouet. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait ce doute. C'est vraiment, vraiment une création. Je pense que l'histoire de Christian Ranucci a été instrumentalisée pour lutter contre la peine de mort. Il y a toute une partie de l'intelligentsia qui va instrumentaliser cette histoire. Et la famille Rambla va très, très, très mal le vivre.

Et donc, pour vous, ça explique le fait que Jean-Christophe Rambla ait tué deux femmes, sa maîtresse en 2004 et puis Cintia à Toulouse en 2017 ?

Directement, non. Mais en fait, Jean-Baptiste Rambla a tué parce qu'il est aussi dans une grande colère et cette grande colère, elle vient de là. Mais cette grande colère, elle ne vient pas seulement de Gilles Perrault. Il se trouve que Jean-Baptiste Rambla a été aussi, d'une certaine façon, instrumentalisé, inconsciemment sans doute, par son père qui, d'abord, a fait reposer sur ses épaules une partie de la culpabilité, puisque il lui a beaucoup reproché d'avoir laissé seule sa sœur avec cet homme qui l'a emmené, alors qu'il n'avait que six ans.

Donc, il a aussi été élevé là dedans et ensuite, le père a extrêmement mal vécu cette polémique, cette remise en cause. Il s'est plongé vraiment dans le débat contre la peine de mort. Lui, en l'occurrence, il était pour. Mais il a fait toutes les manifestations. Il a été récupéré par l'extrême droite et il a entraîné son fils dans cette ambiance mortifère. Tout ça, en lui faisant toujours peser sur les épaules qu'il était un peu coupable. Et je pense que c'est tout cet ensemble qui a fait de lui un être déséquilibré, il faut bien le dire.

Vous dites même dans votre livre que c'est un héros tragique. Qu'avez voulu dire ?

C'est vraiment la tragédie. C'est à dire que c'est un peu comme Christian Ranucci. Christian Ranucci était un enfant qui a été instrumentalisé par sa mère, qui a été une victime quelque part de sa mère, qui était une personnalité envahissante et vraiment qui l'a entraîné dans une vie très aventureuse. Et je trouve que Jean-Baptiste Rambla et lui, à son tour victime de son père, c'est des gens qui sont victimes de l'homme.