L'affaire RR Crypto à Longvic : qui sont les victimes ?

Depuis ce vendredi 2 juillet, la société RR Crypto est placée en redressement judiciaire par le tribunal de Dijon. RR Crypto, c'est l'association de Longvic qui a été victime d'un détournement de crypto monnaie, l'un des plus importants jamais connu en France, soit 40 millions d'euros.

Dans cette affaire il y a d'abord un volet civil avec un redressement judiciaire qui va très certainement basculer vers une liquidation dans les prochains jours. Les victimes vont devoir déclarer leurs créances au mandataire judiciaire désignée par le tribunal. "Parmi ces victimes, il y a des gens qui ont placé 500 euros, et puis il y en a qui ont placé jusqu'à 350 000 euros," affirme Fabien Kovac, avocat du collectif "Défense Cryptos 21". "Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyen mais qui se sont séparés, ont vendu leur maison ou on souhaité placer leur argent, le temps pour chacun de trouver un nouveau logement et qui ne le récupéreront pas," ajoute le conseil.

Comment expliquer cet engouement autour de la crypto-monnaie? Toujours selon Fabien Kovac, "des investisseurs qui ont des moyens plus importants, qui ne se contentent pas de la rentabilité bancaire peu élevée ont mis de grosses sommes dans RR Crypto, l'association qui démarchait grâce à ses commerciaux, mais aussi grâce à ses propres clients à qui on a envoyé du rêve et qui ont communiqué à leur propres famille, c'est ce qui a fait boule de neige."

Un procès ? pas avant 2023

Il y a également un volet pénal puisque le procureur de la république s'est saisi de l'affaire et déclenché une enquête préliminaire confiée aux forces de l'ordre via notamment une brigade spécialisée dans la cybercriminalité. Maintenant les investisseurs floués vont pouvoir porter plainte et se constituer parties civiles.

Mais il n'y a pas d'urgence à le faire. "Il faut y aller de manière cohérente, ne pas engluer les services de police, les plaintes doivent être déposées dans les mêmes termes" pour plus d'efficacité" explique l'avocat dijonnais du collectif de victimes.

RR Crypto promettait des rendements très attractifs entre janvier et février par exemple -selon LCI- la plus- value a même atteint 38%. Mais la bulle a fini par exploser. Le 20 juin 2021, le dirigeant de l'association, informait ses 4 000 clients que tout leur argent s'était volatilisé : plus de 40 millions d'euros ont disparu.

Escroquerie ? Abus de confiance ? Faux et usage de faux ? L'enquête devra déterminer pour quel motif le dirigeant de l'association et son entourage peuvent être poursuivis. Si un jour il y a un procès ce ne sera pas avant 2023, selon l'avocat dijonnais.