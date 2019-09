L'affaire Téfal à nouveau devant la justice à Lyon

Lyon, France

Pour la troisième fois en 4 ans, sur plainte du fabricant d'ustensiles de cuisine, Téfal, à Rumilly en Haute-Savoie, une inspectrice du travail comparaît devant la justice pour violation du secret professionnel et recel de correspondances.

En 2013 Laura Pfeiffer avait dénoncé l'accord sur les 35h signés chez Téfal, avant de rendre public des mails internes attestant des pressions, et de la volonté d'entraver son travail, qu'elle disait subir.

Il y a un an, en septembre 2018, la Cour de cassation a cassé le jugement de la Cour d'appel de Chambéry en Savoie, condamnant la fonctionnaire à 3500 euros d'amende avec sursis et demandé que l'affaire soit rejugée sur le fond, sur la base de la loi Sapin II depuis décembre 2016 qui protège les lanceurs d'alerte.

5 ans de combat pour être reconnue lanceuse d'alerte

En novembre 2016, la Cour d'appel de Chambéry avait refusé de considérer et de juger l'inspectrice du travail comme une lanceuse d'alerte.

Mais un mois plus tard, entrait en vigueur cette loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Une loi qui définit, crée, et protège le statut de lanceur d'alerte.

Ce que s'est toujours revendiquée Laura Pfeiffer et ce que la jeune femme espère voir reconnu ce jeudi .

L'intersyndicale du ministère du travail mobilisée

Une manifestation de soutien est organisée par l'intersyndicale du ministère du travail devant le palais de justice de Lyon à partir de midi. Depuis le début de cette affaire, les syndicats dénoncent un procès politique, et une atteinte manifeste à l'exercice de leur mission de contrôle des entreprises en matière de droit du travail.