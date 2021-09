L'affaire Vincent Dorado au cœur de l'émission « Appel à témoins » ce mercredi sur M6

C'est ce que les Anglo-saxons appellent les "cold case", autrement dit, les affaires non élucidées. Chaque année en France, entre deux cents et trois cents dossiers criminels ne sont pas résolus et leur mystère perdure parfois pour toujours.

C'est le cas de l'assassinat de Vincent Dorado. Ce jeune professeur de SVT au collège de Baleone avait été tué sur le pas de sa porte, en début de soirée, le 18 janvier 2016.

L’enquête est qualifiée « d’exceptionnelles » par ceux qui la conduisent. L’homme était sans histoire, et l’assassinat sans témoin. Une arme avait été découverte à proximité, plusieurs mois après les faits avec une empreinte génétique féminine. Fait rarissime alors, le laboratoire mobile de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale) avait été envoyé en Corse pour effectuer près de 280 prélèvements Adn, sans résultat. Depuis, le dossier est au point mort.

Le mystère Dorado sera au programme ce mercredi soir de « Appel à témoins », la nouvelle émission de M6 qui tente d'aider à résoudre des crimes non élucidés. Une nouvelle étape dans cette enquête déjà hors norme, sur laquelle les gendarmes placent de grands espoirs.

« On appréhende cette possibilité de médiatisation nationale comme une chance supplémentaire » explique le colonel Nicolas Michel, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio. « On compte beaucoup sur des gens qui, jusqu’à présent, ont vu ou entendu des choses dont ils n’ont pas forcément perçu l’importance […] Le fait que des médias nationaux reviennent en force sur ce dossier peut éventuellement réveiller quelques souvenirs et faire passer le cap à certains de décrocher leurs téléphones et d’apporter leurs témoignages. »