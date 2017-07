L'affaire Vincent Lambert à nouveau devant le Conseil d'État

Le Conseil d'Etat examine ce lundi la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy concernant Vincent Lambert, dont la famille se déchire sur le maintien en vie. La Cour a ordonné en juin 2016 au CHU de Reims de reprendre la procédure pouvant mener à l'arrêt des soins mais depuis, statu quo.

Les magistrats de la plus haute juridiction administrative française doivent se prononcer une nouvelle fois sur le sort de Vincent Lambert, ce patient hospitalisé dans un état végétatif irréversible au CHU de Reims depuis 2008. Le Conseil d'État a été saisi concernant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy de juin 2016, qui a ordonné la reprise de la procédure collégiale pouvant mener à l'arrêt des soins. Depuis rien ne s'est passé. Et c'est ce que dénonce François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Ce dernier reproche au CHU de Reims de ne pas exécuter la décision de justice et il a donc saisi le Conseil d'Etat. Quant aux parents de Vincent Lambert, ils s'opposent toujours à l'arrêt des soins.

Le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé en juin 2014 pour l'arrêt des soins

Une audience a lieu ce lundi 10 juillet à 14 h. La dernière décision du Conseil d'État sur le sort de Vincent Lambert date du 24 juin 2014 : les magistrats de la plus haute juridiction administrative française avaient autorisé l'équipe médicale du CHU de Reims à cesser d'alimenter et d'hydrater Vincent Lambert, autrement dit l'euthanasie passive du patient, estimant que la poursuite des soins constituait une "obstination déraisonnable". Décision confirmée en juin 2015 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle procédure collégiale d'arrêt des soins.

Débutée en juillet 2015 par le Docteur Daniela Simon, cette procédure collégiale d'arrêt des soins -qui prévoit notamment la consultation de la famille- avait été interrompue contre toute attente car les raisons de sécurité n'étaient pas réunies selon l'équipe médicale. Depuis donc, le statu quo et les procédures judiciaires qui continuent. Et le Docteur Simon a même quitté ses fonctions depuis le 1er janvier 2017.

“L’affaire Vincent Lambert” : une famille se déchire depuis près de dix ans