L'afficheur varois devant la justice à Toulon pour ses affiches du Président Macron en Hitler et Pétain

L'afficheur varois Michel-Ange Flori doit comparaître ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour ses affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler et Pétain. Les panneaux d'affichage étaient visibles cet été à la Seyne-sur-Mer et Toulon. Il comparait pour injure publique.

L'afficheur varois Michel-Ange Flori devant la justice ce vendredi pour ses affiches controversées du Président Emmanuel Macron cet été. Il comparait devant le tribunal correctionnel de Toulon pour "injure publique envers le Président de la République" à deux reprises. Un délit passible d'une amende de 12 000 euros. Il lui est reproché d'avoir affiché sur des panneaux publicitaires à la Seyne-sur-Mer et à Toulon le Président de la République représenté en Hitler, le 19 juillet, puis en Maréchal Pétain le 12 août. Le chef de l'Etat avait déposé plainte fin juillet à l'encontre de Michel ange Flori mais ne s'était pas constitué partie civile (ce qui n'est pas une obligation en la matière).

L'afficheur va enfin pouvoir s'expliquer. C'est en tout cas ce qu'il avait prétendu lors de son audition devant les policiers. "Je réserve mes déclarations à la justice" avait-il indiqué. Même si depuis, il avait expliqué sur un plateau de télévision "qu'il avait grimé Macron en Hitler et non assimilé. C'est le propre d'une caricature, de choquer, c'est fait exprès".

Un rendez-vous judiciaire une fois de plus qu'il scénarise via ses affiches exhibées depuis quelques jours toujours sur les deux mêmes panneaux. On peut y voir Emmanuel Macron et Michel-Ange Flori en tenue de boxeur. Avec une mention : "combat de boxe sur le ring du Palais de justice" . Le varois indique que "le titre en jeu est la liberté d'expression, mais que tous les coups ne seront pas permis" . Un procès prévu qui n'a pas semble t-il, refroidi les ardeurs de Michel-Ange Flori puisqu'il a multiplié les affiches sur le Président depuis la plainte du chef de l'Etat fin juillet. Joint par France Bleu Provence l'afficheur confie "qu'il est prêt pour le combat mais qu'il allait avoir du mal à dormir avant l'audience"

Sur les réseaux sociaux, certains abonnés de la page de l'afficheur ont déjà indiqué qu'ils allaient venir le soutenir pour cette audience.