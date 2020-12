Manifestation à Paris : l'AFP s'explique sur le cliché "du policier en feu"

Le cliché a provoqué indignations et critiques sur les réseaux sociaux. Un policier semble prendre feu lors de la manifestation du 5 décembre à Paris contre la loi "sécurité globale". Mais un autre point de vue, en vidéo, montre une toute autre scène.

L'image a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué de nombreuses réactions indignées : prise sur l'avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement de la capitale ce samedi lors de la manifestation, elle décrit une scène "extrêmement furtive" dixit son autrice. Le cliché montre "des brigades de répression de l'action violente", la BRAV, repliées contre un mur, "encerclé par un feu" décrit la légende.

Il n'est pas en feu, il a reçu un projectile qui s'est enflammé, dont il s'est protégé - la photographe Anne-Christine Poujoulat

Un autre angle sur la scène

Elle se remémore l'instant : "Cela a été extrêmement furtif. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque-chose qui arrivait des airs au niveau des jambes des policiers, c'est pour cela que j'ai pris la photo." Une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste indépendant Clément Lanot illustre la même scène sous un autre angle.

On y voit un projectile exploser devant les forces de l'ordre, les flammes apparaissant brièvement à l'image :

L'Agence France Presse s'explique

Peu après 16H00, l'AFP a envoyé une alerte sur les "sérieux incidents" constatés par ses journalistes sur place : voitures incendiés, vitrines endommagées par des casseurs. Dans la foulée, la cellule réseaux sociaux de l'agence a relayé cette alerte sur Twitter, l'illustrant de trois photos, dont le cliché controversé :

Des internautes ont alors accusé l'AFP de minimiser la portée des "incidents" ou au contraire de chercher à manipuler l'opinion. Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI), se sont indignés de voir un "policier en feu" et les député et sénateur Les Républicains, Eric Ciotti et Bruno Retailleau, ont quant à eux fait part de la "honte" qu'ils avaient éprouvée à la vue de cette image.

On n'aurait pas dû diffuser sur twitter cette photo sans sa légende, sans la contextualiser davantage. - Grégoire Lemarchand, rédacteur en chef investigation numérique de l'AFP

L'agence récuse toute volonté de "manipulation". "Quand on fait une erreur (factuelle), on fait une correction, mais là il n'y en avait pas", note-t-il : en effet, l'AFP n'a pas écrit que ce policier était la proie de flammes.