Agde

L'agathois de 55 ans qui a roulé sur le pied d'un policier mercredi matin comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il a été condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve. Il n'a pas été incarcéré.

Cet homme faisait l'objet d'une saisie de trois véhicules par huissier, accompagné par des policiers . L'homme a prétexté vouloir récupérer des papiers dans une des voitures, il s'est enfermé dedans et a démarré. Il a roulé sur le pied et la cheville d'un policier du commissariat d' Agde, qui a alors fait usage de son arme en direction du véhicule qui prenait la fuite . Le conducteur en fuite n'a pas été touché . Il est revenu sur place quelques minutes plus tard et a été interpellé. le policier a eu 45 jours d' ITT.

Le syndicat Alliance juge la peine incompréhensible, dans un communiqué il écrit que " les policiers Héraultais ressentent cette décision comme un affront et un désaveu de leur engagement au quotidien pour assurer la sécurité de nos concitoyens."