L'Agence régionale de santé demande à la clinique Bonnefon d'Alès de maintenir ses urgences ouvertes

A la veille d'une manifestation annoncée devant la clinique Bonnefon d'Alès, l'ARS, Agence régionale de santé, demande à l'établissement de tout faire pour que son service d'accueil des urgences continue à fonctionner 24h/24 à l'approche de la période estivale et notamment les week-end. Dans un communiqué publié ce lundi, l'ARS indique : " Pour contribuer à l’accès aux soins urgents à Alès, l’Agence régionale de santé demande depuis décembre 2022 à la Clinique Bonnefon de tout mettre en œuvre pour garantir le fonctionnement de son service d’accueil des urgences 24h/24 et de travailler à une organisation concertée avec l’ensemble des autres partenaires du territoire et avec les services de l’agence".

Le communiqué précise également qu'une éventuelle dérogation ne peut être qu'exceptionnelle : "A défaut de pourvoir répondre à cette obligation, la Clinique Bonnefon est autorisée à faire fonctionner son service d’accueil des urgences en journée uniquement, de manière dérogatoire dans le cadre du prolongement des mesures Braun jusqu’au 31 août 2023. Pour autant, l’usage de cette dérogation doit rester une exception compte tenu de l’activité soutenue pendant tout l’été des services des urgences du Gard". Une manifestation est prévue ce mardi 9 mai à partir de 11h30 devant la clinque Bonnefon pour demander le maintien du service des urgences.