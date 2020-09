Biarritz : l'agent des impôts a détourné plus de 300 000 euros

Un fonctionnaire, aujourd'hui à la retraite, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bayonne pour avoir détourné plus de 300 000 euros pendant plus de six ans, depuis son bureau à Biarritz. L'homme virait entre 2 000 et 3 000 euros par mois sur son compte.