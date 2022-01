L'Agoraé, l'épicerie sociale de l'université de Caen contrainte de refuser des inscriptions

20 ans n'est pas toujours l'âge de l'insouciance. En cette journée spéciale ce mardi 18 janvier sur France Bleu, la parole à ces étudiants d'une vingtaine d'année qui viennent de traverser deux années de crise sanitaire. Des jeunes confrontés aux mêmes difficultés que leurs aînés : boucler les fins de mois difficiles et remplir le frigo. Pour les aider, ils peuvent s'adresser à l'Agoraé, l'épicerie sociale ouverte sur le campus 1 de l'université de Caen.

Audrey est une des bénévoles qui permet de faire fonctionner l'épicerie sociale © Radio France - Elodie Touchais

Une centaine d'étudiants aidés chaque semaine

Les produits sont vendus 10% des prix pratiqués en grande surface © Radio France - Elodie Touchais

L'épicerie sociale est ouverte depuis à peine une demi-heure qu'il y a déjà la queue devant l'entrée. En file indienne, visage masqué, sac sous le bras, les étudiants attendent leur tour pour faire leur course de la semaine. Rania, 21 ans a fait le plein : "pain de mie, pâtes, yaourts, fruits et chocolat" coûteront moins d'1€50 à cette étudiante algérienne inscrite en sciences du langage à Caen. Elle vient depuis deux mois à l'Agoraé et "c'est génial, ça fait des économies" explique la jeune fille dont les parents lui versent chaque mois une petite aide mais "ça ne fait pas beaucoup de choses".

L'épicerie sociale fait le plein le lundi auprès de la banque alimentaire et récupère les invendus du magasin Leclerc © Radio France - Elodie Touchais

Des petits boulots en intérim ou à l'usine pour payer le loyer

Pour tous ces étudiants, le quotidien est galère. Sullivan jongle avec des petits boulots. Du moins, ça, c'était avant la crise sanitaire. L'étudiant en cinéma n'a pas été repris et aujourd'hui, entre les APL et les bourses, il a 500 euros pour tenir le mois. Trop peu pour vivre. Sullivan est donc contraint "de reprendre un boulot en intérim, au pire à l'usine" pour payer le loyer et "s'offrir aussi de petits plaisirs de temps en temps !"

Le luxe : un vrai pot de Nutella !

Avec l'Agoraé, tablettes de chocolat, gâteaux et pâtes à tartiner deviennent abordables © Radio France - Elodie Touchais

Les petits boulots, Romane connait bien. A 18 ans, en deuxième année de psycho, elle jongle entre ses cours et des heures de ménage matin et soir. Les journées commencent tôt avec "un réveil difficile à 5h du matin" et se terminent tard, "vers 22h". Mais pour elle, son avenir vaut ces sacrifices. Issue d'un milieu très modeste, Romane a pris ses distances avec sa famille du sud de la France. Et elle est déterminée à réussir : "je veux avoir un métier qui paie bien parce que c'est le seul moyen que j'aurai pour être réellement heureuse".

Quant au projet d'Emmanuel Macron de rendre le études supérieures payantes, Romane ne peut pas l'imaginer : "c'est n'importe quoi" dit-elle. Pour l'étudiante, "c'est exclure beaucoup, beaucoup de monde. Moi la première. Si j'avais du payer, je n'aurai jamais fait d'études !"

Des étudiants comme Rania, Sullivan, Romane, il y en a de plus en plus. Trop pour que l'Agoraé puisse aujourd'hui accepter toutes les nouvelles inscriptions.