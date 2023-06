L'agresseur armé qui s'en est pris à des lycéens de Château-Gontier-sur-Mayenne condamné à un an ferme

Un homme de 30 ans comparaissait ce vendredi après-midi devant le tribunal judiciaire de Laval après avoir menacé avec une arme des élèves devant le lycée de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne, le 25 mai dernier . Il a été condamné à un an de prison ferme et huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Le trentenaire a également l'interdiction de paraitre autour du lycée Victor-Hugo à Château-Gontier-sur-Mayenne, une obligation de soin, de travail et de ne pas se rendre dans des établissements de débit de boissons.

Il se sent insulté par les lycéens

Le 25 mai dernier, la gendarmerie est appelée vers 19 h-19 h 30 pour une intervention au lycée Victor-Hugo, un homme armé serait sur les lieux. Les gendarmes arrivent sur place et on les informe qu'un homme à bord de son vélo a braqué une arme sur cinq lycéens. L'assistant scolaire qui accompagne ces élèves qui se rendent à l'internat repousse l'agresseur et appelle les forces de l'ordre. Tout serait en fait parti d'une parole mal comprise.

Visiblement, l'agresseur, qui a passé la journée au bar à boire une quinzaine de bières, entend "tu ne roules pas droit", lancé par un élève. Il n'aurait pas apprécié, serait parti chez lui, revenu avec une arme et aurait menacé les lycéens, pensant qu'il s'était fait insulter. "Il avait l'air un peu fou, drogué, pas dans son état normal", témoigne l'éducateur qui est intervenu.

Quelques jours plus tard, le 6 juin, les victimes revoient passer l'individu devant leur établissement, ils préviennent la gendarmerie, l'un d'eux prend même une photo et grâce à ça, le jour même, la gendarmerie interpelle l'homme à la terrasse d'un café. Lors de l'interpellation, l'agresseur s'emporte, le prend mal et met un coup de poing dans un mur. Il termine aux urgences.

Amateur d'armes

"Vous reconnaissez les faits ?", demande le président, "oui, je me rends compte que je n'aurais pas dû faire ça, même avec deux grammes". Il donne sa version des faits : "J'étais au bureau de tabac, je rentre chez moi et j'entends 'regarde devant toi'. Je ne sais plus si je rentre chez moi ou pas, j'avais beaucoup bu, je suis revenu avec l'arme à feu, je n'aurais pas dû faire ça". On apprend qu'il est un amateur d'armes, "j'aime en avoir chez moi". Le pistolet en question est en fait factice, avec des balles à blanc à l'intérieur. "C'est vraiment en décoration, j'aime les armes à feu, les couteaux, les katanas", explique le prévenu dans son box, "mon pistolet n'avait plus de balles, je n'en avais plus, c'était chargé à blanc, j'ai tiré dans la forêt donc je n'avais plus de balles".

"Quelle est votre intention quand vous revenez avec une arme?", questionne le président, "leur faire peur, j'ai pris la phrase comme une agression, j'ai reconnu après que j'avais fait une grosse erreur, si le surveillant n'était pas intervenu, il ne se serait rien passé non plus", lui répond le prévenu. "J'entends les problèmes de nervosité et avec l'alcool, mais que se passera-t-il demain sachant qu'il habite à côté du lycée ?" demande la maman d'un des élèves menacés à la barre.

Une enfance difficile

La procureure requiert 20 mois de prison dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux deux ans, avec mandat de dépôt. Elle a été entendue, l'individu passera donc un an en prison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant deux ans. "Ce qu'il s'est passé n'est pas normal, de revenir chez lui et de ramener une arme ce n'est pas normal", reconnaît l'avocate du prévenu. "Ce n'est pas normal non plus d'aller au lycée avec la peur au ventre, mais je veux expliquer pourquoi il a fait ça ce jour-là", continue le conseil. "Mon client ne s'amuse pas à faire peur aux petits, ce n'est marqué nulle part dans son casier judiciaire. Mais, dans sa tête, à ce moment-là, il veut faire peur, il ne va pas prendre un couteau ou un katana, mais bien une arme factice avec des balles qui ne blessent pas", poursuit l'avocate.

Elle revient sur le passé de son client, abandonné à l'âge de trois ans par sa mère, qui n'en voulait plus. Il est ensuite placé dans des familles d'accueil, ça ne se passe pas très bien, passe une bonne partie à la rue et a besoin de soins aujourd'hui pour traiter sa nervosité. Malgré un passage par la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne, l'homme n'a pas connu la détention. Il va la connaître désormais à Laval puisque le prévenu a été condamné à un an ferme avec mandat de dépôt.

"Je suis soulagée dans le sens où je me dis que mon garçon et les autres garçons du lycée vont être beaucoup plus sereins pendant un an", réagit Florence, la maman de l'un des cinq lycéens menacés, "de pouvoir sortir, éviter de regarder derrière leurs épaules, de se demander si quelqu'un dans le coin de la rue ne va pas sortir une arme".