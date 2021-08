L'agresseur au katana de Bergerac condamné à un an de prison ferme

Le procès se tenait ce lundi 23 août au tribunal de Bergerac quelques jours après l'agression dans les rues de la ville. Mercredi dernier, un adolescent de 16 ans a été blessé au niveau du cou par un katana, un sabre japonais. Le jeune homme de 21 ans qui lui a porté le coup vient d'être condamné à un an de prison ferme et à un an de sursis probatoire. Déjà en prison avant l'audience, il a été reconduit en cellule. Sa compagne a été condamné à six mois de sursis probatoire.

Un agression au sabre japonais

Le plus âgé s'en serait pris mercredi à l'adolescent de 16 ans pour une histoire de faux billet de 20 euros. L'homme de 21 ans vole le téléphone du plus jeune à la suite de la dispute. Ce dernier se présente chez une connaissance à deux pas du lieu du vol et se procure un katana pour aller en découdre avec celui qui détient son téléphone portable.

Le voleur de portable va de son côté chercher un marteau avant que les deux ne se retrouvent en pleine rue. La bagarre est rapide, le jeune homme se fait désarmer et reçoit des coups de sabre au cou. Ce sont des passants qui mettent fin à la bagarre avant l'arrivée de la police.