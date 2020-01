L'agresseur d'un restaurateur de Pérols retrouvé un an après

Pérols, France

Un restaurateur de Pérols ( près de Montpellier) avait été blessé au couteau en février 2019 dans son établissement. Ce restaurateur âgé de 45 ans avait eu un différend avec un certain Kamel 29 ans, ce dernier l'avait suivi jusqu'à son restaurant, il était un peu plus de minuit, armé d'un couteau à pain de 30 centimètres de long. Le restaurateur avait été blessé au dos, au cervical et au visage (5 jours d'ITT.

L'agresseur avait pris la fuite mais grâce à plusieurs témoignages, cet individu sans profession habitant Montpellier avait été rapidement identifié. Malheureusement en se présentant à son domicile les policiers avaient fait choux blanc. L'homme avait pris la fuite.

Il vient donc d'être rattrapé. Il était derrière les barreaux à la prison des Baumettes à Marseille, incarcéré pour trafic de stupéfiants.