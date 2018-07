C'est un rappel à l'ordre de la directrice qui a mis le feu aux poudres. Une remarque banale en soi : la responsable de l'école de Procheville estimait que l'employé chargé d'emmener les élèves à la cantine, roulait un peu trop vite en voiture, dans la cour. Quand elle lui en fait la réflexion pour la 3ème fois vendredi 29 juin, il s'énerve et lui crache au visage. La directrice répond par une gifle. L'homme perd alors son sang froid et la frappe en pleine face. Sa victime tombe à terre. Malgré l'intervention des instituteurs, il lui décoche plusieurs coups de pied, au sol, avant de prendre la fuite. Se sachant recherché, le quadragénaire ne regagne pas son domicile de Malzéville. Mais les policiers du commissariat de Pont-à-Mousson sont sur ses traces et finissent par le localiser dans une rue du centre-ville, vers 5h20 ce mardi matin.

L'homme avait obtenu ce poste à l'école grâce à une association de réinsertion sociale. Il était déjà connu des services de police, pour des menaces, là aussi en milieu scolaire. Placé en garde à vue il doit être jugé ce mercredi en comparution immédiate à Nancy.