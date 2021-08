L'agresseur de Ciboure incarcéré et mis en examen pour "tentative de meurtre"

Le week-end dernier, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 août, une femme est très gravement blessée d'une dizaine de coups de couteau à Ciboure. C'est dans le cadre de cette affaire qu'un cibourien de 24 ans a été présenté ce mardi matin devant le parquet de Bayonne. L'homme a été mis en examen pour "tentative de meurtre". La personne interpellée a d'abord nié les faits, le temps de sa garde-à-vue, mais a finalement reconnu l'agression ce lundi matin. Une information judiciaire a été ouverte.

Il était en garde-à-vue depuis dimanche, les policiers l'ont interpellé après une cavale de plus de 36 heures. Il est arrivé sous bonne escorte au Palais de justice de Bayonne. Les raisons de son geste restaient floues, il aurait évoqué devant le procureur une dispute qui aurait mal tourné, Mais pourtant, les deux personnes, l'agresseur et sa victime, ne se connaissaient pas avant les faits. On ne connait pas non plus précisément les motifs de cette dispute.

Le jeune homme a été entendu tout le week-end au commissariat de Bayonne © Radio France - Thibault Delmarle

Elle a en tous cas eu des conséquences fatales : le jeune homme de 24 ans, habitant de Ciboure, a donné une dizaine de coups de couteau à sa victime de 42 ans. Les secours l'avaient retrouvée prostrée dans sa salle de bain, baignant dans une mare de sang. Gravement touchée, ses jours ne sont plus en danger.