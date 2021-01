L'agresseur de l'enseignant du collège de Saint-Gilles condamné à 18 mois avec sursis probatoire

Le procureur de la République de Nîmes avait annoncé la plus grande fermeté face aux violences contre les enseignants. La justice n'a pas traîné après l'agression mercredi d'un professeur du collège Jean-Vilar de Saint-Gilles. Interpellé dans la soirée, il a été jugé ce jeudi en comparution immédiate. 18 mois de prison avec sursis probatoire. Interdiction pour lui également de rencontrer la victime et de se présenter aux abords du collège. L'émotion reste vive dans l'établissement où les cours reprennent ce vendredi matin. Un échange est prévu entre les enseignants et les élèves. Une cellule d'écoute et de soutien psychologique reste en place "tant que de besoin pour soutenir les personnels et les élèves" écrit la rectrice de l'Académie de Montpellier dans un communiqué.

