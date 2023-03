L'agresseur de la place De Gaulle à Orléans interpellé après un appel à témoins et une longue enquête

Lorsque les policiers de la sûreté départementale du Loiret lancent leur enquête, le 13 février dernier, sur l'agression dont a été victime un jeune homme de 19 ans, le 19 janvier, place de Gaulle à Orléans, aux alentours de 18h, ils disposent de très peu d'éléments. La victime est dans le coma, sa famille a porté plainte, mais il n'y a aucune trace de témoins, et encore moins d'agresseur. Ils publient donc un appel, en sollicitant les souvenirs de quiconque aurait pu voir quelque chose, ce soir-là. Ils cherchent notamment une personne qui a porté secours à la victime sur place.

Un mois après le début de l'enquête et deux mois après l'agression, alors que le jeune homme est enfin sorti du coma, la police a fini par interpeller un homme, le samedi 18 mars dernier, à Orléans. Agé de 30 ans et déjà très défavorablement connu des services de police et de justice, il a été placé en détention avant sa comparution devant le tribunal judiciaire d'Orléans ce mercredi 22 mars. Il est poursuivi pour "violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 31 jours, en état de récidive".

Des coups qui auraient jeté la victime à terre

C'est en menant un travail de fourmi et en interrogeant notamment les proches du jeune homme agressé que les policiers sont parvenus à identifier l'agresseur. Sans réussir tout de suite à le trouver, car l'homme n'a pas de logement fixe, il est hebergé dans différents lieu. C'est finalement une patrouile de la BAC, la brigade anti-criminalité d'Orléans, qui le reconnaît et l'arrête, dans la rue, ce samedi 18 mars.

Les caméras de vidéo-surveillance ne montrant pas grand-chose, car il fait nuit, son audition permet de reconstituer les faits. La police finit par établir que les deux hommes se connaissaient. L'auteur présumé est connu pour être un "boxeur", et ce sont ses coups qui auraient fait plonger violemment la victime à terre, où elle se serait cogné la tête avant de perdre connaissance. Le mis en cause aurait refusé de s'expliquer sur les motifs de cette agression.