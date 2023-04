L'agresseur de la place de Gaulle condamné à 4 ans de prison ferme

Le 19 janvier dernier, place de Gaulle en plein centre-ville d'Orléans, une violente altercation avait éclaté entre deux hommes. La victime, un jeune garçon d'une vingtaine d'années s'était écroulé, sa tête heurtant violemment le sol. Il avait été retrouvé inconscient. Les policiers qui disposaient de peu d'indices, avaient lancé mi-février, un appel à témoins, qui avait abouti un mois plus tard à l'arrestation du prévenu.

Ce vendredi à l'audience, ce jeune homme raconte "aujourd'hui je vais bien mais je reste suivi par un médecin, je prends des médicaments contre les crises d'épilepsie, alors qu'avant je n'en faisais pas". Il sort tout juste de l'hôpital, où il a passé plusieurs semaines dans le coma.

Le bruit d'une papaye qui s'écrase au sol

Ce 19 janvier, à coté de l'arrêt du tramway et de la maison Jeanne d'Arc, il reçoit un coup à la mâchoire d'une rare violence. "Cela a fait le bruit d'une papaye ou d'une mangue qui s'écrase au sol" ont expliqué plusieurs témoins qui ont vu cet homme s'écrouler "droit comme I".

La bagarre a éclaté sous les yeux d'une dizaine de personnes qui sont habituées à se retrouver là. Mais si la victime et le prévenu se connaissent, ce ne sont pas des amis proches. Que s'est il passé exactement ? Difficile d'y voir clair sur l'origine et les causes de l'altercation.

"Ce n'est pas moi qui l'a frappé" répète à plusieurs reprises, le prévenu dans son box. Cet homme de 31 ans, originaire de Krasnodar en Russie, est un grand amateur de boxe anglaise, qu'il pratique depuis plusieurs années. "Je ne suis pas violent, mais impulsif oui" dit-il, avant d'ajouter que "la violence est dans la nature de l'homme". Il admet boire une bouteille de vodka par week-end, "je suis assez dépendant, je pourrais arrêter peut-être, mais je suis faible".

Une ITT de 31 jours

Le Procureur de la République n'en croit rien, il énumère les quatorze condamnations à son casier judiciaire dont plusieurs pour des faits de violence. "Vous pouvez mettre quelqu'un KO d'un coup d'un seul. Et la victime est passée à deux doigts d'y rester" dit-il. La victime qui a eu une incapacité temporaire de travail (ITT) de 31 jours.

L'avocate du mis en cause, elle, plaide la relaxe, estimant que d'autres témoignages dans le dossier disculpent son client. Mais le prévenu est finalement condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Il a aussi l'interdiction de séjourner dans le Loiret durant une période de trois ans.

A l'énoncé du jugement, il s'est agacé, et sous le regard de sa famille présente dans la salle d'audience, il a assuré qu'il allait faire appel.