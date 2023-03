L'agresseur des bénévoles des maraudes interdit de rester en Dordogne avant son procès

Un homme de 40 ans sera jugé le 28 juillet prochain pour des outrages et des menaces de morts sur des policiers et sur des bénévoles de la maraude de Périgueux (il s'agit alors d'un outrage sur personnes chargées d'une mission de service publique). Suite à ces agressions, les maraudes avaient été suspendues quelques jours avant de reprendre sous la surveillance d'un vigile .

Outrage, menaces de mort et violences

Ce sans-abri qui a de nombreuses mentions à son casier judiciaire s'en est pris à ces bénévoles et à des policiers, plusieurs fois, entre février et mars dernier. Il a également, indique le parquet de Périgueux, agressé un autre sans-abri qui lui avait offert l'hospitalité dans un foyer d'hébergement au début du mois de mars.

Pris en charge par un CCAS d'un département voisin

À l'issue de sa garde à vue, cet homme a été déféré puis présenté ce jeudi au juge des libertés et de la détention. Jusqu'à son procès, l'été prochain, il est placé sous contrôle judiciaire dans un autre département, car il n'a plus le droit de rester en Dordogne. Un centre communal d'action sociale d'un département limitrophe prend en charge son hébergement et son suivi.

Une expertise psychiatrique a été demandée avant son procès.