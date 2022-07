L'agresseur du kebab de Mayenne condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais l'homme est introuvable

Dénouement de l'affaire de l'agression au couteau dans un kebab de Mayenne. Le prévenu, un homme de 20 ans, a été condamné, ce jeudi 28 juillet 2022 dans l'après-midi, à 6 mois de prison avec sursis ainsi qu'une interdiction de port d'arme pendant 3 ans. Mais l'homme en question ne s'est pas présenté à la barre car il a disparu des radars depuis mai dernier alors qu'il était sous contrôle judiciaire.

Depuis le début du mois de mars, et son arrestation trois jours après l'agression du gérant du kebab de Mayenne, l'homme d'origine guinéenne était pourtant soumis à un contrôle judiciaire et donc à l'obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie. Ce n'est qu'en mai, que les forces de l'ordre perdent sa trace. Ils fouillent son domicile, celui de ses amis mais ne trouvent rien. L'homme s'est volatilisé et n'était donc pas présent à l'audience ce jeudi 28 juillet 2022.

Ce que l'on sait en revanche, ce sont ces propos lors de son interrogatoire en mars dernier. Il a reconnu avoir demandé de l'alcool au gérant du fast-food de Mayenne. En revanche, pour le couteau la version est différente : c'était pour manger une pomme en dessert après le kebab, c'est ce qu'il a expliqué devant la gendarmerie.

Une histoire qui n'a pas convaincu le procureur de la République : "Il faut une réponse sévère", et réclame donc 4 mois de prison ferme à son encontre. La présidente de la Cour a été plus clémente. Six mois avec sursis et une interdiction de porter une arme pendant les trois prochaines années. Mais difficile d'appliquer la peine car l'agresseur se balade toujours dans la nature.