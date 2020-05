L'agresseur du maire de Bihorel en Seine-Maritime condamné par la justice

Le 14 avril, le prévenu avait braqué une arme contre le maire de Bihorel, l'avait obligé à se déshabiller entièrement, et avait pris des photos. L'élu était parvenu à s'enfuir et s'était réfugié chez un voisin. Son agresseur a été condamné hier après-midi par le tribunal correctionnel de Rouen.

_"Je me suis dit que j'allais y passer "_explique Pascal Houbron à la barre du tribunal correctionnel de Rouen. Un mois après les faits, le maire de Bihorel est remis du choc mais reconnait que ce jour là, il a eu la peur de sa vie. Il connait bien Patrick, qui habite la commune. Les deux hommes se tutoient et le quinquagénaire veut le voir pour un projet de division de sa parcelle. Le prévenu n'explique pas clairement pourquoi ni comment les choses dérapent, mais il sort un pistolet et le braque sur l'élu. Il l'oblige ensuite à se déshabiller entièrement, à s'allonger sur le ventre sur le canapé et prend des photos. L'arme est factice, mais la terreur de Pascal Houbron bien réelle. La victime réussit tout de même à s'enfuir en courant tout nu dans la rue et se réfugie chez un voisin.

Jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait me tuer - Pascal Houbron, le maire de Bihorel.

Le prévenu, lui, décrit les faits comme "un gros coup de bluff". "Je voulais qu'il assume", explique ce chef d'entreprise qui nourrit depuis 15 ans, une rancoeur tenace à l'égard de son maire pour une histoire de permis de construire accordé puis retiré. "Ça a détruit ma vie", raconte le prévenu, en dépression depuis. Trois mois avant les faits, il avait arrêté son traitement. Aujourd'hui, après un mois d'hospitalisation au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, il explique qu'il va mieux, qu'il a pris conscience "de la violence de l'explosion" et affirme qu'il visait l'homme pas le maire. Le tribunal l'a condamné pour violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. 30 mois dont 18 avec sursis, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, de résider à Bihorel, et surtout de se soigner. Mais le tribunal n'a pas requis de mandat de dépôt.