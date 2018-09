Caen, France

L'homme placé en garde à vue depuis lundi après la découverte d'un automobiliste, au sol, inconscient , le 12 septembre dernier dans le quartier de Venoix à Caen, pourrait être déféré au parquet ce mercredi matin . Sa garde à vue a été prolongée hier de 24 heures et on en sait désormais un peu plus sur ce qui a pu se passer. Si l'on en croit les déclarations de ce jeune homme de 20 ans, un intérimaire habitant une commune de l'ouest de l'agglomération caennaise, c'est parce qu'il suivait d'un peu trop près l'automobiliste, toujours aujourd'hui dans le coma, que ce dernier se serait brusquement arrêté avant de descendre de sa voiture et de lui faire face . Le mis en cause dit à ce moment avoir pris peur. Il démarre en trombe. Percute au passage sa victime et s'enfuit .

Il efface les traces sur son capot

Le jeune homme prendra ensuite le soin de faire réparer son pare-brise. Il tentera également d'effacer les rayures sur son capot afin de ne laisser aucune trace. C'est grâce à l'appel à témoin lancé par le parquet que les enquêteurs retrouvent sa piste . Des investigations vont maintenant être menées pour vérifier les déclarations de celui qui, depuis lundi, est en garde à vue. Il pourrait être mis en examen ce mercredi pour "violences avec arme". Un véhicule, dans ce genre d'altercation, étant considéré comme une arme. La victime, dans cette affaire, est toujours entre la vie et la mort. Son pronostic vital est très engagé.