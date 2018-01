Après l'agression d'un garde-pêche à Charmauvillers, près de Maîche, ce jeudi, l'agriculteur mis en cause témoigne. Il reconnait avoir épandu du purin sur une parcelle enneigée fin décembre, mais nie avoir passé à tabac le garde-pêche, comme l'affirme l'employeur de la victime.

Charmauvillers, France

Le jeune agriculteur de Trévillers, désigné comme ayant agressé un garde-pêche à Charmauvillers ce jeudi en fin de journée, clame son innocence. Joris Mauvais, c'est son nom, se dit "très marqué moralement par les événements". L'homme reconnait avoir épandu du purin sur une parcelle enneigée en fin d'année dernière, mais nie avoir passé à tabac le garde-pêche, comme l'affirme l'employeur de la victime, la société de pêche la Franco-Suisse. "Moi j'ai jamais agressé cet homme, dit-il. C'est lui qui est venu à moi. Ça faisait deux, trois semaines qu'il me harcelait. Après on s'est battu. Si vous avez vu des photos de lui où il est amoché c'est parce qu'il s'est pris le mur dans la tête."

Aujourd'hui on m'en veut à mort, Joris, désigné comme l'agresseur

Joris dit ne pas "vouloir faire les gros titres". Il a donc pris un avocat pour se défendre. Car, explique-t'il, "sur les réseaux sociaux, je suis insulté. J'ai des menaces de mort. Alors que je n'ai pas agressé cet homme. C'est lui qui est venu à mon contact. Ça s'est mal passé parce qu'on s'est débattu. Il est tombé. Il s'est fait plus mal que moi. Aujourd'hui on m'en veut à mort. Alors oui _j'ai pris un avocat pour me défendre_."

Jeudi soir, le garde-pêche avait été conduit aux urgences du CHU de Besançon, le visage tuméfié. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Maîche. Une enquête a été ouverte.