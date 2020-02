Amiens : l'agresseur présumé du proviseur du lycée professionnel de l'Acheuléen arrêté

Amiens, France

L'agresseur présumé du proviseur du lycée professionnel de l'Acheuléen a été interpellé, ce mercredi matin, et placé en garde à vue. Il s'agirait d'un mineur, élève du lycée.

Samedi soir, le chef d'établissement a été alerté par le déclenchement de l'alarme du lycée. Sur place, il a surpris un individu, mais se souvient juste d'avoir été frappé à la tête avec un objet.

Le proviseur a dû être hospitalisé pour une fracture du bras gauche et pour des plaies au niveau du torse et de l'épaule qui ont nécessité des points de suture. On ne sait pas si elles ont été causées par une arme blanche.

Une enquête est ouverte pour vol avec arme. Les enquêteurs pourraient établir un rapprochement entre ces faits et des vols récemment commis au lycée de l'Acheuléen.