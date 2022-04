La scène remonte au 12 janvier, quand un adolescent de 15 ans a été tabassé et menacé avec un couteau pendant que ses agresseurs filmaient. Les vidéos ont circulé sur Snapchat. Quatre mineurs ont été interpellés mercredi 30 mars. Deux sont sous contrôle judiciaire.

L'agression d'un adolescent de Villers-lès-Nancy filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Le jeune de 15 ans a été roué de coups et forcé à boire de l'alcool sous la menace d'un couteau pendant que ses agresseurs filmaient. (Image d'illustration)

Un adolescent de 15 ans vécu une soirée d'horreur le 12 janvier à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Forcé à boire et roué de coups par d'autres, qui filmaient et qui ont diffusé les images sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs appellent ça le "happy slapping". Quatre jeunes ont été interpellés mercredi 30 mars. Deux sont placés sous contrôle judiciaire.

L'agression diffusée sur Snapchat

Sur les images, filmées avec un téléphone portable, on voit l'adolescent de 15 ans forcé à boire de l'alcool fort. Sous la menace d'un couteau, il s'exécute, au point d'être au bord du coma éthylique. Mais ses agresseurs ne s'arrêtent pas là pour autant. Dans une autre vidéo, on les voit rouer de coup leur victime. Le jeune est assis sur une chaise, un sac plastique sur la tête. Il encaisse les coups de pieds et les coups de poings. Les images tournent sur Snapchat, un réseau social qu'utilisent les adolescents.

Les suspects sont tous mineurs

La maman du jeune homme porte plainte. Mercredi 30 mars, la police interpelle 4 jeunes à Nancy, Villers-lès-Nancy, Tomblaine et Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont tous mineurs le plus jeune a 14 ans. Ils sont poursuivis pour les violences aggravées mais aussi pour avoir filmé et diffusé l'agression, le "happy slapping" dont parle la police.

Deux sous contrôle judiciaire

Présentés à un juge des enfants, deux des Meurthe-et-Mosellans sont placés sous contrôle judiciaire, le troisième est sous une mesure éducative judiciaire. Le quatrième, un Vosgien, doit être présenté au juge des enfants du Tribunal judiciaire d'Épinal.