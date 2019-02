L'agriculteur Paul François de nouveau face à Monsanto au tribunal

Bernac, France

C'est donc le quatrième procès en 12 ans pour Paul François qui s'ouvre à Lyon, ce mardi, le deuxième devant une cour d'appel.

Le céréalier de Bernac, en Charente, avait été intoxiqué, en avril 2004, par des vapeurs de Lasso, un puissant désherbant produit par Monsanto, en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur. Il a ensuite fallu un an, et plusieurs périodes de coma, avant que sa l'origine des troubles ne soit identifiée. Le produit a ensuite été interdit en 2007 en France.

Et les procès ont ensuite débuté en février 2012. En première instance, devant le tribunal correctionnel de Lyon, Monsanto avait été condamné à indemniser entièrement l'agriculteur, le tribunal ayant considéré que la firme américaine était au courant des dangers de son produit, retiré du marché au Canada dès 1985 et depuis 1992 en Belgique et au Royaume-Uni. Monsanto fait alors appel, répétant devant la cour d'appel de Lyon, que son produit "n'était pas dangereux" et que "les dommages invoqués n'existent pas". La firme est de nouveau condamnée.

Mais Monsanto décidait alors de porter l'affaire jusqu'à la cour de cassation, qui, s'exprimant sur la forme, mais pas sur le fond, avait cassé la décision de la cour d'appel, estimant que la causalité entre l'inhalation et la responsabilité de Monsanto n'était pas établie. C'est donc ce procès en appel, qui débute ce mardi.

Entre temps, Paul François est devenu une figure du combat contre Monsanto et le glyphosate en France, et également président de l'association Phyto-victimes et auteur du livre "Un paysan contre Monsanto". Mais c'est bien en tant que victime qu'il se présentera devant le tribunal.