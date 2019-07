L'aire des mille étangs accueille ce weekend un "village étape sécurité routière"

C'est le premier weekend de vacances. Bison futé classe la journée orange et s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde sur les autoroutes. Dans l'Indre, sur l'aire des Mille étangs, service de gendarmerie, sécurité routière et associations proposent différents stands...

Châteauroux, France

Short et lunette de soleil : les vacanciers sont facilement identifiables sur l'aire des Mille étangs ! Cette mère de famille par exemple, en t-shirt et chapeau, profite d'une étape pour se dégourdir les jambes : "Ca fait du bien cette pause ! Et c'est l'occasion de montrer à mes filles ce que c'est qu'un radar... Elles qui me demandent souvent "un flash c'est qu'on te prend en photo ? !"

Les filles, unanimes, rassurent leur mère devant les gendarmes "Maman conduit très bien ! C'est juste qu'elle dit beaucoup de gros mots !"

Ambiance détendue et petite leçon d'utilisation des jumelles radar avec un gendarme qui en profite pour faire de la pédagogie : "Quand on est sur le bord des routes avec ce type d'équipement, on ne déclenche que lorsqu'il y a mise en danger de la vie d'autrui ou de sa propre vie, quand le comportement est dangereux. Mais on sait faire la part des choses".

Plus loin, un vacancier teste de drôles de lunettes qui reproduisent la vision d'une personne ayant 1.4 g d'alcool dans le sang. Il se lance dans un parcours composé d'obstacles à éviter : "C'est drôle et c'est vraiment plaisant ce genre d'atelier. Ca permet de nous sensibiliser aussi..."

C'est tout l'objectif : proposer des jeux, des aires de détente pour petits et grands, mais aussi des ateliers de prévention pour faire passer des messages.

"On en profite pour redire aux gens de faire une pause toutes les deux heures, de respecter les limitations de vitesse, de laisser le téléphone dans la boite à gants par exemple" explique le colonel Prunier, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre.

Une piqûre de rappel plus que nécessaire : selon la préfecture de l'Indre, les accidents sont repartis à la hausse depuis le début de l'année. "L'an passé, entre janvier et le 1er juillet, 48 accidents avaient été répertoriés dans l'Indre. Nous en sommes déjà à 77 accidents qui ont fait 90 blessés. C'est 37 blessés de plus que l'année dernière" déplore le préfet de l'Indre, Thierry Bonnier.

L'opération "la route des vacances en toute sécurité" durera toute la journée du samedi 6 juillet sur l'aire des Mille étangs.