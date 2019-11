L 'AJ Auxerre dénonce l'agression d'un de ses arbitres

Auxerre, France

L'arbitre auxerrois qui a 25 ans d'expérience a reçu un coup de poing par un joueur de Charmoy après lui avoir infligé un carton blanc. ( Le carton blanc existe au niveau du football départemental et permet d'exclure temporairement un joueur pendant dix minutes.) L'arbitre a porté plainte et l'AJA a décidé de se porter partie civile pour le soutenir.

Un coup de poing dans la figure

Laurent Musij, le référent arbitre à l'AJA explique ce qu'il s'est passé, ce que lui a rapporté l'arbitre agressé : " il restait dix minutes de match, l'équipe visiteuse menait 2-1 , il a vu deux joueurs _se chamailler_, il a voulu mettre deux cartons blancs pour calmer les deux joueurs. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas lequel a commencé, généralement ça les calme tous les deux. Le joueur de Charmoy, au lieu de le calmer, lui, ça l'a excité . L'arbitre a reçu un coup de poing dans la figure."

C'est la première fois que l'on voit çà

"C'est la première fois qu'un garçon réagit comme çà. Nous on ne veut plus arbitrer le club"souligne Laurent Musij, "ou alors il faut que l'on soit trois, on veut être trois et un délégué." L'affaire sera examinée jeudi soir par la commission de discipline de la ligue départementale.