L'alcool et les stupéfiants responsables de la plupart des accidents mortels dans le Finistère

Les chiffres de la sécurité routière sont mauvais dans le Finistère. En 2018, 49 personnes sont mortes sur les routes du département. Encore trop souvent, on retrouve de l'alcool et des stupéfiants dans le sang des conducteurs à l'origine de ces accidents.

L'alcool et les stupéfiants sont impliqués dans près de la moitié des accidents mortels dans le Finistère.

Finistère, France

Les tribunaux croulent sous les dossiers d'infractions routières. Le Procureur de la République de Quimper, Thierry Lescouarc'h affirme : "Annuellement, à Quimper, cela représente environ 2000 procédures. De la conduite en état alcoolique à la conduite sous stupéfiants, en passant par le délit de fuite ou la conduite sans permis, donc c'est un contentieux de masse."

Taux moyen dans les accidents liés aux addictions : plus de 2 grammes par litre !

Les chiffres montrent que l'alcool et les stupéfiants sont responsables de près de la moitié des accidents dans le département. Dans ces accidents là, le taux moyen constaté est particulièrement élevé (2,09 grammes d'alcool par litre de sang en moyenne).

57% de conducteurs drogués en plus à Brest

La justice brestoise constate de son côté une forte hausse du nombre de conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants : "On a une augmentation de 57%, explique le Procureur de Brest Jean-Philippe Récappé, cela s'explique bien sûr par l'augmentation des contrôles, mais aussi par une consommation de stupéfiants qui se banalise. Avec cette particularité qui est mal connue : les stupéfiants restent longtemps dans le sang, donc on peut se faire prendre 3 à 4 jours après avoir consommé, voire plus". Les consommateurs réguliers peuvent ainsi se retrouver en permanence en infraction.