"L'alerte enlèvement n'aurait jamais dû avoir lieu" pour l'avocat du père d'Hamza

Le père du jeune Hamza pour lequel une alerte enlèvement avait été déclenchée samedi 18 décembre à Fouquières-lès-Lens doit comparaitre ce lundi 10 janvier devant le tribunal correctionnel de Béthune. Le vendredi 17 décembre, il était venu chercher son fils âgé de 12 ans, chez l'assistante maternelle chez laquelle l'ado avait été placé, sur décision d'un juge, les parents, divorcés, étant en conflit sur sa garde.

L'enfant avait été retrouvé sain et sauf, quatre heures après le déclenchement de l'alerte, avec son père, chez la sœur de ce dernier à quelques kilomètres de là à Sallaumines. Mais pour l'avocat du père d'Hamza, l'alerte enlèvement n'aurait jamais dû être déclenchée par le procureur de la république de Béthune. Lorsque l'homme est venu chercher son fils le vendredi soir, c'est parce que l'adolescent ressentait un mal-être, quelques heures après son arrivée dans une famille d'accueil.

"Dès qu'il est rentré dans son véhicule avec cet enfant, il a appelé tout de suite le commissariat de police de Lens en disant "Je viens de récupérer mon fils et évidemment, je ne voudrais pas que cela soit traduit comme une volonté de ma part de le soustraire à qui que ce soit"", raconte Maître Damien Legrand. L'agent au téléphone l'a éconduit selon lui en raison de l'heure tardive. Même réponse du côté de l'assistante sociale qui suit Hamza, prévenue par l'homme et l'enfant lui-même.

Pour l'avocat du père d'Hamza, "la justice est incapable de reconnaître ses erreurs"

Le père a alors confié le jeune garçon à une proche et s'est rendu au commissariat de Lens pour déposer une main courante avec la localisation de son fils. Les policiers ne font pas le rapprochement. L'alerte enlèvement est donc déclenchée le lendemain tôt le matin. Hamza est retrouvé quelques heures plus tard.

Maître Damien Legrand ne comprend pas pourquoi son client est convoqué devant la justice. "Ça traduit rien d'autre que l'incapacité de l'institution à reconnaître qu'elle commet des erreurs. Non seulement la machine s'emballe parce qu'elle dysfonctionne, mais elle est également dans le même temps incapable de reconnaître qu'elle a commis des erreurs. Et on se retrouve aujourd'hui poursuivi sur la base d'une infraction dont tout le monde sait qu'elle n'a jamais été commise."

Fin août, le père avait déjà tenté de partir avec son fils pour l'emmener aux Emirats Arabes Unis où il vit désormais. Il en avait été empêché in extremis par la police dans un aéroport en Belgique. Le père s'était alors lancé dans un périple de trois mois avec son fils au terme duquel un juge avait placé l'enfant et annoncé au père une réduction de son droit de visite. En attendant son procès, l'homme a été laissé libre, sous contrôle judiciaire. Il risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.