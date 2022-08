L'alerte sécheresse encore renforcée sur tout le bassin de la Loire

Les prévisions météorologiques sur le bassin de la Loire ne prévoient pas de pluie significative dans les 15 prochains jours, indique la préfecture du Loiret, coordinatrice de tout le bassin Loire-Bretagne. D'où la décision, ce lundi 8 août, de durcir encore les restrictions d'usage de l'eau, pour préserver la ressource de l'Allier jusqu'à la Bretagne. Le placement en alerte sécheresse ne date pourtant que d'une semaine. On parle désormais d'alerte renforcée.

Les restrictions d'usage de l'eau sont encore durcies, avec notamment une interdiction totale d'arroser les pelouses, les espaces verts et les terrains de sport, pour les communes et les particuliers. Concernant les potagers, la règle reste la même : interdiction d'arroser entre 8h et 20h.

Des conditions d'irrigation encore durcies pour les agriculteurs

Pour les agriculteurs qui ont besoin d'irriguer leurs cultures, l'arrêté de passage en alerte renforcée sur tout le bassin de la Loire les oblige à réduire encore leurs prélèvements. On passe de 48 heures à trois jours et demi d'interdiction d'irriguer par semaine. L'objectif étant de réduire de moitié leurs prélèvements en eau par rapport à une année normale.

A ce stade, le soutien d'étiage depuis les deux barrages placés en amont du fleuve et qui permettent de maintenir un débit minimum, ne change pas. Au début du mois d'août, il avait déjà été abaissé à 44 mètres cubes par seconde à Gien, contre 60 mètres cubes durant un été normal. Et la situation est suivie de très près, car les deux réservoirs, de Naussac et de Villerest, n'ont pas été remplis à 100% cet hiver et au printemps. Les lâchers d'eau depuis ces deux barrages doivent donc être calculés au plus juste, pour tenir le plus longtemps possible.