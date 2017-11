L'Alliance anticorrida relance dans le Gard la polémique sur l'encierro à l 'Eyrarguaise

L'Alliance anticorrida vient d'écrire au procureur de la république de Nîmes et au préfet du Gard. Le 18 novembre prochain, un taureau à la corde est organisé par l’Union des Jeunes de Provence et du Languedoc à La Churascaïa à Aigues-Mortes. Une tradition pourtant interdite s'insurge l'association.

La polémique sur le toro à la corde ou encierro à l'Eyraguaise relancée dans le Gard. L' Alliance anticorrida qui s'est battue des année contre cette pratique et obtenu son interdiction définitive en Novembre 2016 vient d'écrire au procureur de la république de Nîmes et au préfet du Gard. L'objet de sa colère, le 18 novembre, un taureau à la corde est organisé par l’Union des Jeunes de Provence et du Languedoc à La Churascaïa à Aigues-Mortes. L'alliance demande aux autorités de rappeler que cette manifestation est interdite.

C'est peut-être une tradition mais les traditions cruelles pour les animaux sont interdites chez-nous et en France.

Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anticorrida Copier

Ils ne peuvent plus attaquer la corrida. Forcement ils attaquent les autres traditions taurines. Il faut se défendre.

Un encierro à l'Eyrarguaise ou milieu d'une tienta, d'un festival d'abrivado, d'une course Camarguaise, landaise, toutes les traditions taurines seront présentes et la polémique de l'Alliance anticorrida n’empêchera pas la tenue cette journée.

Corentin Carpentier, Union des Jeunes de Provence et du Languedoc . Copier