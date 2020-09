L'Alliance Anticorrida sous les critiques après des condoléances au raseteur Kévin Bruguières

Depuis plusieurs jours, le groupe Alliance Anticorrida est victime de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. La raison ? Ce message d'hommage, publié suite à la mort de Kévin Bruiguières, jeune raseteur décédé jeudi dernier suite à un choc avec un taureau, dans les Arènes de Vallabrègues :

La corrida n'a rien à voir avec la course camarguaise. Ces taureaux-là ne vont pas à l'abattoir et meurent de vieillesse. Honte aux charognards ignorants qui hurlent "Bien fait !" et sincères condoléances à la famille de ce jeune de 23 ans - Alliance Anticorrida