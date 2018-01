Elisabeth Revol, sauvée in extremis de la mort en Himalaya, dans la descente du Nanga Parbat, doit être rapatriée vers les hôpitaux du Mont-Blanc, habitués à traiter les blessures liées à l'alpinisme. Elle est attendue mercredi sur le site de Sallanches.

De premiers soins au Pakistan, avec l'appui d'un spécialiste français

Elisabeth Revol souffre de gelures aux mains et aux orteils. Emmanuel Cauchy, fondateur et médecin de l'Ifremmont à Chamonix (Institut de formation et de recherche en médecine de montagne), et également précurseur de la télémédecine, a conseillé les médecins qui l'ont prise en charge à l'hôpital d'Islamabad au Pakistan. Ils ont pu administrer à l'alpiniste l'équivalent de la molécule administrée chez nous aux victimes de gelures : l'Iloprost, un vasodilatateur.

L'Ifremmont a démontré ces dernières années toute l'efficacité de ce produit pour éviter ou diminuer les amputations en dilatant les vaisseaux et donc en favorisant la circulation du sang. Le souci, précise Emmanuel Cauchy, c'est que normalement, pour agir sur les gelures, la perfusion d'Iloprost doit être réalisée dans les douze heures. Dans le cas d'Elisabeth Revol, l'injection est intervenue plus de vingt-quatre heures après l'apparition des gelures.

Le traitement sera t-il suffisant pour éviter une amputation?

On ne peut qu'espérer que l'Iloprost permettra de limiter l'amputation aux orteils. Le pied gauche d'Elisabeth Revol est très atteint, ses mains sont moins touchées. Dimanche soir en tout cas, lors du dernier échange téléphonique avec les médecins de Chamonix, Elisabeth Revol affichait bon moral, heureuse avant tout d'être encore en vie.