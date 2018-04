Elle n'a pas souhaitée en dire plus ; quelques mots dans un message envoyé à une journaliste de France Bleu. L'alpiniste Elisabeth Revol se dit ce lundi soir "profondément attristée et bouleversée" par la mort d'Emmanuel Cauchy à l'âge de 58 ans, emporté dans une avalanche, près de Chamonix (Haute-Savoie) lundi matin.

"Le monde de l'alpinisme perd son plus brillant médecin"

"Je suis profondément attristée et bouleversée de cette nouvelle", dit Elisabeth Revol. "Le monde de l'alpinisme perd son plus brillant médecin 'Docteur Vertical'" comme il était surnommé. Fondateur de l'Ifremmont, l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne, Emmanuel Cauchy était "un très grand monsieur qui a fait évoluer la médecine de montagne et avait mis en place un protocole sur le traitement des gelures".

Depuis Chamonix, il avait participé au sauvetage d'Elisabeth Revol dans l'Himalaya

Spécialiste des pathologies de l’altitude et du froid, Emmanuel Cauchy avait participé, au mois de janvier, depuis Chamonix au sauvetage et à l'expertise à distance des blessures d'Elisabeth Revol. Elle était alors bloquée dans son ascension du Nanga Parbat dans l'Himalaya. "Il avait sauvé tant de vie en montagne" poursuit l'alpinistre drômoise : "Ces deux derniers mois il m'a été d'une aide si précieuse. Mes pensées les plus émues vont à toute sa famille" conclut-elle.