L'Alsacien Thomas Schneider après son témoignage au procès des attentats de Paris : "C'était libérateur"

"J'ai dû marcher sur des corps. Je ne sais pas s'ils étaient vivants ou morts. C'est la pire chose que j'aie faite dans ma vie" a notamment raconté Thomas Schneider. Le jeune homme originaire de Schirrhein a poursuivi : "Je m'en veux d'être en vie quasiment chaque jour. Mais je me dis que je suis chanceux d'être devant vous".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Devant sa mère et son petit frère, le rescapé de l'attaque du Bataclan a lu le texte qu'il avait préparé depuis longtemps, en y ajoutant quelques touches d'improvisation.

Du stress, puis de l'euphorie

"C'était les journées les plus stressantes de ma vie et du coup c'est vraiment libérateur, a raconté Thomas Schneider à France Bleu Alsace, après son témoignage. J'ai été submergé deux trois fois par l'émotion au début, mais ensuite ça allait. Depuis un mois j'étais focalisé là-dessus. Là, je suis un peu euphorique, comme si une bonne chose était passée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le fan des Eagles of Death Metal, le groupe pour lequel il était venu au Bataclan, a voulu faire passer plusieurs messages devant le tribunal : "Pas de haine, pas de violence. Je voulais dénoncer le racisme et les récupérations politiques qu'il y a eues derrière. Et que les gens se rendent compte du stress post-traumatique, parce que même si on n'est pas blessé, ça laisse des traces. Ça n'est pas facile tous les jours, mais on fait avec et on continue de vivre".

Ce témoignage a été vécu comme une libération par Thomas Schneider, mais aussi par ses proches, sa mère et son petit frère qui étaient eux aussi présents à la cour d’assises spécialement composée pour juger les attentats du 13 novembre.

Ses proches en pleurs

"Ma mère et mon frère ont pleuré, raconte Thomas Schneider. Je ne l'ai pas vu en témoignant, ils me l'ont dit en revenant à ma place. Ils ont été touchés, car j'ai dit des choses qu'ils n'ont pas entendues depuis un moment. Comme le fait que je les aimais. Ils m'ont subi pendant quelques temps. Quand je n'allais pas bien, ça leur a foutu un coup aussi. Et le fait de venir, ça leur fait tourner une page aussi".

Thomas Schneider n'a pas prévu pour l'instant de retourner assister à la suite du procès. Pour décompresser, il assiste ce mercredi soir avec des amis à un petit concert dans un bar parisien.