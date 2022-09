L'ambassade d'Ukraine réagit à l'agression de deux ukrainiennes à Roquebrune-Cap-Martin

Dimanche soir, vers 22h30, Alina et sa maman, Olena se baladent sur le bord de mer à Roquebrune-Cap-Martin. Elles sont réfugiées ukrainiennes, habitent à Izioum près de Kharkiv, mais ont fui la guerre dans leur pays. Sur leur téléphone, elles regardent une vidéo avec, en fond, une musique ukrainienne.

Un homme s'avance alors vers elles et les frappe, il serait d'origine russe selon les témoignages recueillis par Nice Matin. Olina a le nez cassé et sa fille, Alina, est également blessée aux jambes et à la tête. Les deux femmes sont transportées à l'hôpital de Menton.

L'auteur n'a toujours pas été identifié précise le parquet de Nice. Sur Twitter, l'ambassade d'Ukraine en France dénonce "un incident odieux."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



